Россия и Турция приступили к обсуждению вопросов безопасности газового хаба

"Результатом совместных усилий стала инициатива [ президента России ] Владимира Путина о создании на территории Турции газового "хаба". В настоящее время на экспертном уровне обсуждаются различные аспекты реализации этой идеи, в том числе деликатные. С удовлетворением воспринимаем энтузиазм турецких партнеров, их конструктивный подход и заряженность на плотную совместную работу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в свете взрывов на "Северных потоках".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что решения по реализации проекта газового хаба в Турции будут приняты в 2023 году. С идеей создания в Турции хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток", Путин выступил на форуме "Российская энергетическая неделя". По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной газопроводной системы и о создании в Турции хаба, через которые газ будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы.