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26 минут назад

МИД РФ: Россия и Турция приступили к обсуждению вопросов безопасности газового хаба

ТАСС

Россия и Турция на экспертном уровне обсуждают деликатные вопросы безопасности газового хаба. Об этом сообщил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Россия и Турция приступили к обсуждению вопросов безопасности газового хаба
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"Результатом совместных усилий стала инициатива [президента России] Владимира Путина о создании на территории Турции газового "хаба". В настоящее время на экспертном уровне обсуждаются различные аспекты реализации этой идеи, в том числе деликатные. С удовлетворением воспринимаем энтузиазм турецких партнеров, их конструктивный подход и заряженность на плотную совместную работу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в свете взрывов на "Северных потоках".

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Сыромолотов также выразил уверенность в том, что общими усилиями Москве и Анкаре удастся "успешно решить все возникающие вопросы, включая обеспечение безопасности существующих и будущих энергетических объектов".

Замглавы МИД РФ назвал энергетику одной из наиболее успешных сфер российско-турецкого взаимодействия.

"Настрой Анкары на дальнейшее качественное углубление связей на данном направлении обусловлен положительным опытом двусторонней кооперации при строительстве газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", надежностью России как поставщика "голубого топлива", - отметил он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что решения по реализации проекта газового хаба в Турции будут приняты в 2023 году. С идеей создания в Турции хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток", Путин выступил на форуме "Российская энергетическая неделя". По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной газопроводной системы и о создании в Турции хаба, через которые газ будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы.

Политика,Олег Сыромолотов,Александр Новак,Владимир Путин,МИД России,
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