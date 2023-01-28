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57 минут назад

МИД России заявили, что Москва готова к массированным кибератакам

Газета.Ru

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил в интервью ТАСС, что Москва готова к массированным кибератакам.

В России заявили о готовности к массированным кибератакам
Фото: ТАССТАСС

"Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов. Мы были готовы к массированным атакам", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что российские власти уделяют серьезное внимание укреплению информационной безопасности. Кроме того, системы защиты постоянно совершенствуются, добавил замминистра.

В конце декабря 2022 года в МИД России заявили, что Украина по факту утратила свой "цифровой суверенитет", а украинская IT-армия — это натовский инструмент.

Политика,Олег Сыромолотов,МИД России,
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