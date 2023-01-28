В России заявили о готовности к массированным кибератакам

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил в интервью ТАСС, что Москва готова к массированным кибератакам.
"Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов. Мы были готовы к массированным атакам", - сказал он.
Дипломат подчеркнул, что российские власти уделяют серьезное внимание укреплению информационной безопасности. Кроме того, системы защиты постоянно совершенствуются, добавил замминистра.
В конце декабря 2022 года в МИД России заявили, что Украина по факту утратила свой "цифровой суверенитет", а украинская IT-армия — это натовский инструмент.