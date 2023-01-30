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30 минут назад

Правительство определило особенности назначения пенсий в новых регионах России

Lenta.ruиещё 5

Правительство России подготовило законопроект, определяющий особенности назначения пенсий в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Правительство определило особенности назначения пенсий в новых регионах РФ
Фото: ТАССТАСС

Законопроект предполагает сохранение возраста выхода на пенсию для тех, кто ее уже получает (в России и в новых регионах он отличается). При этом для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023-го по 31 декабря 2032 года в соответствии с законодательством, действующим на этих территориях, будет установлен десятилетний переходный период.

Для назначения пенсии жители новых территорий должны быть гражданами России и постоянно проживать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по состоянию на 30 сентября 2022 года. При этом жители Донецкой и Луганской народных республик могли проживать там в период с 11 мая 2014 года (дата проведения референдумов) по 29 сентября 2022 года, Херсонской и Запорожской областей – с 24 февраля по 29 сентября 2022 года и выехать из указанных территорий в Россию, в том числе через территории третьих государств.

За назначением пенсий граждане могут обратиться с 1 марта 2023-го по 29 февраля 2024 года, отмечается в законопроекте. С 1 марта размеры пенсий будут пересчитаны, а при первичном обращении устанавливаться и выплачиваться согласно российскому законодательству.

Пенсии будут осуществляться за счет предоставляемых Фонду пенсионного и социального страхования (Соцфонд) средств бюджетов новых регионов, а также межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, следует из документа. После принятия закон вступит в силу 1 марта 2023 года.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым выступили с инициативой о снижении пенсионного возраста для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Предложение предполагает снижение возраста выхода на пенсию до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в новых областях страны.

Политика,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,Правительство РФ,
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