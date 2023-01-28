На Западе дали рекомендацию Зеленскому по переговорам с Путиным

Ряд западных дипломатов считают, что украинским властям лучше снять условие о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, поскольку потом позиции Киева могут ослабнуть, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Sky News.

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Издание пишет, что в настоящее время президенту Украины Владимиру Зеленскому было бы полезно снять свое условие отказа от переговоров с коллегой из России, чтобы провести встречу «в тот момент, когда Киев находится в относительной силе, начав успешные контрнаступления».

«Дипломаты обеспокоены тем, что, чем дольше затянется война, тем выше риск того, что баланс сил может сместиться в сторону России, и это может еще больше ослабить позиции Украины», – отмечает издание.