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30 минут назад

На Западе дали рекомендацию Зеленскому по переговорам с Путиным

Елена Прошина

Ряд западных дипломатов считают, что украинским властям лучше снять условие о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, поскольку потом позиции Киева могут ослабнуть, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Sky News.

На Западе дали рекомендацию Зеленскому по переговорам с Путиным
Фото: ТАССТАСС

Издание пишет, что в настоящее время президенту Украины Владимиру Зеленскому было бы полезно снять свое условие отказа от переговоров с коллегой из России, чтобы провести встречу «в тот момент, когда Киев находится в относительной силе, начав успешные контрнаступления».

«Дипломаты обеспокоены тем, что, чем дольше затянется война, тем выше риск того, что баланс сил может сместиться в сторону России, и это может еще больше ослабить позиции Украины», – отмечает издание.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт между Москвой и Киевом завершится, когда российские войска покинут территорию Украины. Он отметил, что люди для него являются первостепенным приоритетом, и он не собирается «воевать на территории России». Также президент отметил, что ему «неинтересно встречаться и говорить» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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