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1 час назад

Рябков считает заявления США по поставкам Киеву Abrams отрицанием очевидного

Газета.Ruиещё 2

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков считает, что заявления Вашингтона о поставках Киеву танков Abrams, не связанных с эскалацией, — отрицанием очевидного. Об этом сообщает РИА Новости.

Рябков счел заявления США по Abrams отрицанием очевидного
Фото: МИД РФМИД РФ

По словам российского дипломата, Соединенные Штаты пошли на этот шаг еще и для того, чтобы подровнять общенатовскую шеренгу.

«Парадоксальным образом американские официальные лица утверждают, что поставки более широкой номенклатуры все более современных систем, в том числе тяжелых систем на Украину, — это не эскалация», — Рябков.

Также замглавы дипведомства обратил внимание, что за последнее время в высказываниях американских и натовских представителей бывает много прямых цитат писателя Джорджа Оруэлла.

«Так и сейчас после решения по направлению танков Abrams в значительном количестве начинаются рассуждения о том, что это не эскалация. Отрицание очевидного», — подчеркнул Рябков.

Политика,Джордж Оруэлл,Сергей Рябков,МИД России,
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