Рябков счел заявления США по Abrams отрицанием очевидного

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков считает, что заявления Вашингтона о поставках Киеву танков Abrams, не связанных с эскалацией, — отрицанием очевидного. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам российского дипломата, Соединенные Штаты пошли на этот шаг еще и для того, чтобы подровнять общенатовскую шеренгу.
«Парадоксальным образом американские официальные лица утверждают, что поставки более широкой номенклатуры все более современных систем, в том числе тяжелых систем на Украину, — это не эскалация», — Рябков.
Также замглавы дипведомства обратил внимание, что за последнее время в высказываниях американских и натовских представителей бывает много прямых цитат писателя Джорджа Оруэлла.
«Так и сейчас после решения по направлению танков Abrams в значительном количестве начинаются рассуждения о том, что это не эскалация. Отрицание очевидного», — подчеркнул Рябков.