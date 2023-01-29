Рябков счел заявления США по Abrams отрицанием очевидного

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков считает, что заявления Вашингтона о поставках Киеву танков Abrams, не связанных с эскалацией, — отрицанием очевидного. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам российского дипломата, Соединенные Штаты пошли на этот шаг еще и для того, чтобы подровнять общенатовскую шеренгу.

«Парадоксальным образом американские официальные лица утверждают, что поставки более широкой номенклатуры все более современных систем, в том числе тяжелых систем на Украину, — это не эскалация», — Рябков.

Также замглавы дипведомства обратил внимание, что за последнее время в высказываниях американских и натовских представителей бывает много прямых цитат писателя Джорджа Оруэлла.