Посольство России отреагировало на сожжение Корана в Дании

«Двадцать седьмого января в Копенгагене, в том числе перед зданием консульского отдела посольства России в Дании, состоялась серия кощунственных акций по сжиганию Корана – книги, священной для мусульман. Публичное глумление над чувствами верующих, организованное при попустительстве датских властей, является не проявлением свободы слова и демократии, а грубой и невежественной провокацией, рассчитанной на разжигание межрелигиозной розни и межцивилизационного конфликта», – написали в ведомстве.