Посольство России отреагировало на сожжение Корана в Дании

Очередная акция с сожжением Корана прошла в Копенгагене у консульского отдела посольства России в Дании. Российская сторона выступила с осуждением подобных действий. Об этом дипмиссия написала в своём Telegram-канале.
«Двадцать седьмого января в Копенгагене, в том числе перед зданием консульского отдела посольства России в Дании, состоялась серия кощунственных акций по сжиганию Корана – книги, священной для мусульман. Публичное глумление над чувствами верующих, организованное при попустительстве датских властей, является не проявлением свободы слова и демократии, а грубой и невежественной провокацией, рассчитанной на разжигание межрелигиозной розни и межцивилизационного конфликта», – написали в ведомстве.
Кроме того, в дипмиссии заявили, что возможности для такого рода акций должны быть полностью исключены, а организаторы привлечены к ответственности.
Была ли акция организована лидером ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмусом Палуданом или за ней стоит кто-то другой, в посольстве не уточнили.
Ранее Расмус Палудан заявил, что может сжечь Коран у здания российского посольства в Стокгольме.