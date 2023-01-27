МИД предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель

Российское Министерство иностранных дел предписало послу Латвии Марису Риекстиньшу покинуть Россию в течение двух недель.

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Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

27 января в министерство вызвали временную поверенную в делах Латвии из-за решения латвийских властей о понижении уровня дипломатических отношений с Россией.

Москва выразила решительный протест и подчеркнула, что обоснование этого шага ссылками на некую «солидарность» с другими прибалтийскими странами не принимается.

Также в МИД заявили, что не считают нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий.