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29 минут назад

Российский МИД предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель

RT на русскомиещё 3

Российское Министерство иностранных дел предписало послу Латвии Марису Риекстиньшу покинуть Россию в течение двух недель.

МИД предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

27 января в министерство вызвали временную поверенную в делах Латвии из-за решения латвийских властей о понижении уровня дипломатических отношений с Россией.

Москва выразила решительный протест и подчеркнула, что обоснование этого шага ссылками на некую «солидарность» с другими прибалтийскими странами не принимается.

Латвия попросила российского посла покинуть страну до 24 февраля

Также в МИД заявили, что не считают нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий.

«Послу Латвии М.Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель», — говорится в сообщении.

Политика,МИД России,
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