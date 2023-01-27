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53 минуты назад

Путин поручил ввести должность врача-стажера для студентов ординатуры

ТАССиещё 2

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 15 июля ввести должность врача-стажера, позволяющую работать со второго курса ординатуры, сообщается в пятницу на сайте Кремля.

Путин поручил ввести должность врача-стажера до 15 июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих введение в медицинских организациях, прежде всего первичного звена здравоохранения, должности врача-стажера, позволяющей ординаторам начиная со второго года обучения в клинической ординатуре работать по получаемой специальности. Срок - 15 июля 2023 года", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Политика,Владимир Путин,
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