Путин поручил ввести должность врача-стажера до 15 июля

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих введение в медицинских организациях, прежде всего первичного звена здравоохранения, должности врача-стажера, позволяющей ординаторам начиная со второго года обучения в клинической ординатуре работать по получаемой специальности. Срок - 15 июля 2023 года", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.