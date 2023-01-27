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28 минут назад

Посольство Германии ответило на призыв Захаровой

Мария Иванова

Посольство Германии в РФ заявило, что помощь Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине. Об этом сообщает РБК.

Посольство Германии ответило на призыв Захаровой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так в посольстве прокомментировали призыв представителя МИД РФ Марии Захаровой объяснить противоречия в высказываниях немецких дипломатов

Захарова обратила внимание на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, что страны Европы «ведут войну против России, а не друг против друга» (так Бербок призывала ЕС к единству).

В МИД Германии позже заявили, что Россия ведет борьбу с «европейским миропорядком и международным правом». По словам дипломатов, Бербок говорила о противостоянии с РФ именно в этом смысле.

В МИД подчеркнули, что Германия поддерживает Украину, но не участвует в ее конфликте с Россией.

Захарова заявила, что «учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить».

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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