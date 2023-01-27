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15 минут назад

«Считаете европейцев за болванов?»: Захарова обратилась к Столтенбергу

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, раскритиковав его отказ признавать альянс стороной конфликта на Украине. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Считаете европейцев за болванов?»: Захарова обратилась к Столтенбергу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Столтенберг ранее заявил, что НАТО не является и не намерена становиться стороной конфликта на Украине. Он подчеркнул, что альянс не направляет в страну свои войска или самолеты.

Столтенберг заявил, что Устав ООН дает Украине право на самооборону, и в соответствии с этим правом НАТО может поддерживать страну.

«У меня вопрос такой к Столтенбургу. Вы реально граждан стран ЕС и НАТО считаете за форменных болванов? Вы действительно полагаете, что направляя танки, которые должны быть обслужены людьми, <…> вы не являетесь до сих пор стороной конфликта? А кем вы тогда являетесь?» - так прокомментировала его заявления Захарова.

Она подчеркнула, что НАТО также формирует на базах украинских посольств за рубежом «вербовочные пункты», где рекрутируют как граждан Украины, так и иностранцев.

Политика,Йенс Столтенберг,Мария Захарова,МИД России,НАТО,ООН,ЕС,
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