«Считаете европейцев за болванов?»: Захарова обратилась к Столтенбергу

«У меня вопрос такой к Столтенбургу. Вы реально граждан стран ЕС и НАТО считаете за форменных болванов? Вы действительно полагаете, что направляя танки, которые должны быть обслужены людьми, <…> вы не являетесь до сих пор стороной конфликта? А кем вы тогда являетесь?» - так прокомментировала его заявления Захарова.