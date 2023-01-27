Путин продлил срок госслужбы своему советнику Левицкой

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы своему советнику Александре Левицкой, которой 7 февраля исполнится 69 лет. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

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"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 7 февраля 2024 года советнику президента РФ Левицкой Александре Юрьевне", - говорится в документе.

Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе определен как 65 лет. При этом госслужащему, занимающему должность определенных категорий, срок службы может быть продлен.