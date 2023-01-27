РФ не пригласили на церемонию в память о жертвах Холокоста в Нидерландах

В посольстве РФ в Гааге заявили, что российским дипломатам не разрешили участвовать в церемонии в память о жертвах Холокоста. Об этом сообщает РИА Новости.

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Церемония, о которой идет речь, пройдет в Амстердаме 29 января.

«Какими бы ни были оговорки о текущей политической ситуации, это решение является крайне политизированным», - подчеркнули дипломаты.

В посольстве напомнили, что Россия не раз призывала сохранять историческую память и не допускать переписывания итогов Второй мировой войны.

«К сожалению, этот случай в очередной раз наглядно подтвердил нашу правоту», - заключили дипломаты.

Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил, что польские власти не пригласили Россию на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).

В музее заявили, что количество мест на памятные мероприятие ограничено, в первую очередь были приглашены бывшие узники концлагеря.