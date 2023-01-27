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13 минут назад

Помилование заключенных и снятие санкций: главные заявления Пескова

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 27 января, ответил на вопросы журналистов о помиловании заключенных, участвующих в спецоперации, а также об условиях США по смягчению санкций в отношении России. «Рамблер» собрал главные заявления официального представителя Кремля.

Помилование заключенных и снятие санкций: главные заявления Пескова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помилование заключенных

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Песков, как сообщает РИА Новости, высказался о помиловании заключенных, которые участвуют в спецоперации. По его словам, оно осуществляется в соответствии с российским законодательством.

«Об указах я ничего не могу говорить, но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее основатель ЧВК Вагнера, бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что первая группа участников спецоперации из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование.

Готовность Вашингтона смягчить санкции

Песков, как сообщает РБК, прокомментировал заявление госсекретаря США Виктории Нуланд о готовности Вашингтона смягчить санкции в случае вывода российских войск с украинской территории. По словам представителя Кремля, Москва не склонна преувеличивать значение этих слов. Песков подчеркнул, что готовности американской стороны к переговорам не прослеживается.

«Ничего нового сказано не было», - заявил он, отвечая на вопрос о том, можно ли воспринимать эти слова как шаг к переговорному процессу.

Слова Трампа об украинском конфликте

Песков, как пишет ТАСС, сообщил о способности Соединенных Штатов в краткие сроки урегулировать украинский конфликт. Однако, по словам пресс-секретаря президента, Вашингтон не намерен идти на это.

Дональд Трамп ранее прокомментировал действия администрации нынешнего американского президента Джо Байдена в отношении Украины. По его словам, ему стоит поставить точку в конфликте заключением сделки вместо отправки помощи Киеву на миллионы долларов. Кроме того, бывший глава страны сообщил, что если бы он сейчас был президентом, он бы мог добиться украинского урегулирования в «течение суток».

Песков заявил, что Трамп «недалек» от истины. По его словам, Байден «выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием».

Переименование Волгограда в Сталинград

Песков заявил, что Кремль не обсуждает переименование Волгограда в Сталинград, передает ТАСС.

До этого бывший премьер-министр РФ, экс-председатель Счетной палаты, председатель экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Степашин указал на необходимость переименовать Волгоград в Сталинград в память о Сталинградской битве, ставшей одним из переломных событий Великой Отечественной войны.

Политика,Евгений Пригожин,Виктория Нуланд,Сергей Степашин,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Дмитрий Песков,Счетная палата,
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