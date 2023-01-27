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26 минут назад

Вклад России в победу и нацисты на Украине: главные тезисы из обращения Путина

Никита Бородкин

В пятницу, 27 января, президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам мероприятий по случаю Дня памяти жертв Холокоста и 78-й годовщины освобождения Красной Армией узников концлагеря Аушвиц Биркенау, также известного как Освенцим. «Рамблер» собрал основные тезисы обращения главы государства.

Вклад России в победу и нацисты на Украине: главные тезисы из обращения Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Советский народ положил конец планам нацистов

Путин подчеркнул, что варварским планам нацистов Третьего рейха положил конец в первую очередь советский народ. Ему удалось отстоять свободу и независимость Родины, сохранив от тотального уничтожения и порабощения еврейский и другие народы.

Пересмотр вклада России

Президент напомнил, что любые попытки пересмотреть вклад России в победу в Великой отечественной войне становятся оправданием зверств нацистов.

«Мы должны чётко понимать, что любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу фактически означает оправдание преступлений нацизма, открывает путь для возрождения его смертоносной идеологии», — заявил Путин.

Неонацисты на Украине

По словам президента, забвение уроков истории в конечном счете приводит к повторению страшных трагедий прошлого.

«Свидетельство тому — те преступления против мирных граждан, этнические чистки, карательные акции, которые организуют на Украине неонацисты. Именно с этим злом мужественно, плечом к плечу сражаются сейчас наши воины», — добавил глава государства.

Путин также напомнил, что в День памяти жертв Холокоста люди скорбят о миллионах погибших евреев и представителей других национальностей, которые были расстреляны и замучены нацистами, умерли от голода или болезней.

Политика,Владимир Путин,
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