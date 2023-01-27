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18 минут назад

Сенатор Долгов: Вопрос реального выживания Украины США не интересен

Деловая газета "Взгляд"

Предложенные Викторией Нуланд условия снятия санкций с России – нечеловеческие. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Константин Долгов. Ранее в США допустили возможность частичной отмены санкций, если Россия выведет войска с Украины и отдаст освобожденные территории.

В Совфеде отреагировали на слова Нуланд о «победе» Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Белый дом хочет, чтобы Россия отказалась от нескольких миллионов граждан, которые недавно воссоединились со своей родиной. Более того, им нужен еще и Крым, который, позволю себе напомнить, был и остается российским», – сказал сенатор Константин Долгов, экс-заместитель постпреда России при ООН.

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Нуланд заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради переговоров

«Эти условия нельзя назвать человеческими. Вашингтон предлагает нам предать своих людей взамен на возвращение магазинов Adidas», – отметил собеседник.

«Причем Вашингтон и ранее вводил против нас санкции под надуманным предлогом. То из-за Крыма, то из-за истории с Сергеем Магнитским. А в советские годы была поправка Джексона-Вэника. Предлогов много, но итог один: они пытаются ослабить Россию и разрушить нашу экономику», – напоминает парламентарий.

«Учитывая изначальные цели рестрикций, я уверен, что никто их смягчать не собирается. И лишнее тому доказательство – расширение санкционного списка почти одномоментно с заявлениями Нуланд. Чем больших успехов на поле боя мы будем добиваться, тем серьезнее будут в Штатах будут давить на Россию с требованием все бросить и сдаться», – уверен Долгов.

Сенатор также обратил внимание на заявление Нуланд о том, что Киев может «победить», в том числе если речь идет о «выживании Украины».

«Украина для США – пешка в шахматной партии. И все решения, которые якобы принимает Зеленский и его офис – это не что иное, как ретрансляция позиции Вашингтона. Киев не может сам решить, что будет «победой», как выразилась Нуланд. Вопрос реального выживания Украины США тоже не интересен», – сказал собеседник.

«Когда Россия достигнет всех целей СВО, Вашингтон будет первым, кто открестится от Украины. И что бы сейчас не заявляли официальные лица в Вашингтоне, нам известны их реальные цели как применительно к Украине, так и по отношению к России», – заключил Долгов.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что поддержала бы идею отмены части антироссийских санкций «в контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины, а также вернуть территории».

По ее словам, смягчение рестрикций при таких условиях мог бы поддержать и госсекретарь Энтони Блинкен. Нуланд также высказала мнение, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победу в конфликте, если под этим понимается выживание Украины и ее процветание в будущем.

При этом Нуланд отметила, что Киев сам должен определить, в чем именно заключается победа. Но так или иначе Вашингтон окажет в этом вопросе всяческую помощь. Сама же она считает, что Украина действительно может победить.

В прошлую субботу замглавы СБ России Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной. Двумя днями ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание Запада победить Россию приняло очень опасные формы.

Политика,Энтони Блинкен,Сергей Магнитский,Виктория Нуланд,Константин Долгов,Дмитрий Медведев,ООН,
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