Путин: "Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий"

Любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую победу фактически означают оправдание преступлений нацизма. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина участникам мероприятий, которые приурочены к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной Армией узников Освенцима
"Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий", - подчеркивает глава государства.
Свидетельства тому, по его словам, преступления против мирных граждан, карательные акции, этнические чистки, которые неонацисты организуют на Украине.
Владимир Путин отметил, что именно с этим злом сейчас мужественно сражаются наши воины.
Ежегодно 27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году Красная армия освободила концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), расположенный на территории Польши. Неделя памяти жертв Холокоста - цикл мемориальных и образовательных мероприятий - проходит в России с 16 по 31 января.