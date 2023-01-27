Путин: "Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий"

Любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую победу фактически означают оправдание преступлений нацизма. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина участникам мероприятий, которые приурочены к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной Армией узников Освенцима

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"Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий", - подчеркивает глава государства.

Свидетельства тому, по его словам, преступления против мирных граждан, карательные акции, этнические чистки, которые неонацисты организуют на Украине.

Владимир Путин отметил, что именно с этим злом сейчас мужественно сражаются наши воины.