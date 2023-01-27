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11 минут назад

Путин: Воины России сражаются на Украине со злом, порожденным забвением уроков истории

Российская Газетаиещё 3

Любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую победу фактически означают оправдание преступлений нацизма. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина участникам мероприятий, которые приурочены к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной Армией узников Освенцима

Путин: "Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий", - подчеркивает глава государства.

Свидетельства тому, по его словам, преступления против мирных граждан, карательные акции, этнические чистки, которые неонацисты организуют на Украине.

Владимир Путин отметил, что именно с этим злом сейчас мужественно сражаются наши воины.

Ежегодно 27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году Красная армия освободила концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), расположенный на территории Польши. Неделя памяти жертв Холокоста - цикл мемориальных и образовательных мероприятий - проходит в России с 16 по 31 января.

Политика,Владимир Путин,
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