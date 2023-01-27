В МИД РФ назначили встречу новому послу США

«Министерство иностранных дел назначило встречу на следующей неделе, в период с понедельника по четверг», - сказал представитель посольства.

Во вторник в резиденции российского посла в Вашингтоне состоялась встреча Трейси с послом РФ в США Анатолием Антоновым. Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что с Трейси будет продолжено обсуждение вопросов, связанных с раздражителями в российско-американских отношениях. По его словам, пока точки соприкосновения по проблемным темам не удалось найти.