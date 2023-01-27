В МИД РФ назначили встречу новому послу США

Новый посол США Линн Трейси планирует провести встречу в МИД России на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости.
«Министерство иностранных дел назначило встречу на следующей неделе, в период с понедельника по четверг», - сказал представитель посольства.
Ранее стало известно, что Линн Трейси прибыла в Москву. Посольство США в РФ опубликовало фотографию посла в одном из столичных аэропортов.
Во вторник в резиденции российского посла в Вашингтоне состоялась встреча Трейси с послом РФ в США Анатолием Антоновым. Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что с Трейси будет продолжено обсуждение вопросов, связанных с раздражителями в российско-американских отношениях. По его словам, пока точки соприкосновения по проблемным темам не удалось найти.