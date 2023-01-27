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39 минут назад

В МИД РФ назначили встречу новому послу США

Елена Прошина

Новый посол США Линн Трейси планирует провести встречу в МИД России на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости.

В МИД РФ назначили встречу новому послу США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министерство иностранных дел назначило встречу на следующей неделе, в период с понедельника по четверг», - сказал представитель посольства.

Ранее стало известно, что Линн Трейси прибыла в Москву. Посольство США в РФ опубликовало фотографию посла в одном из столичных аэропортов.

Во вторник в резиденции российского посла в Вашингтоне состоялась встреча Трейси с послом РФ в США Анатолием Антоновым. Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что с Трейси будет продолжено обсуждение вопросов, связанных с раздражителями в российско-американских отношениях. По его словам, пока точки соприкосновения по проблемным темам не удалось найти.

Политика,Линн Трейси,Сергей Рябков,Анатолий Антонов,МИД России,
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