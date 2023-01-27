В МИД России призвали США пересмотреть свою политику

В Вашингтоне «прекрасно понимают», каких шагов ждут в России для деэскалации и возобновления диалога, в том числе и по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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В 2021 году на первой двусторонней встреч в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились обсудить обмен заключенными, решили взаимно вернуть послов и определить будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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В том же году МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. Однако, по данным МИД РФ, США и их союзники фактически сказали России «нет». 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции.

При этом работа над СНВ-3 фактически была заморожена по инициативе США и можно говорить о том, что «контроль над вооружениями стал заложником общей глубокой деградации» российско-американских отношений, отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«По совокупности обстоятельств российская сторона считает, что пока США не пересмотрят свою крайне враждебную линию в отношении нашей страны и не откажутся от политики наращивания угроз национальной безопасности России, какие-либо позитивные сигналы о поднимаемых Вашингтоном в контексте выполнения ДСНВ вопросах были бы неоправданными, несвоевременными и неуместными», - заметил он.

По словам дипломата, Москва уверена в том, что в Вашингтоне «прекрасно понимают», каких именно шагов по деэскалации от них ждут

«Развал ДСНВ, конечно же, вызовет как минимум глубокое сожаление. Но и «насильно» удерживать другую сторону в договоре мы не станем. Исходим из того, что соглашение объективно продолжает отвечать интересам обеих стран», - подчеркнул представитель МИД России.