Владимир Путин подписал закон о взаимном признании виз с Белоруссией

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-белорусского соглашения о взаимном признании виз для въезда и пребывания на территории двух стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2023 года», - говорится в документе.

После вступления в силу соглашения тем, кто имеет право на безвизовый въезд в одну из стран, не придется получать визу для пересечения границы второй страны, напоминает ТАСС.

При этом и Россия, и Белоруссия имеют право отказать во въезде или сократить срок пребывания в стране любого иностранца, «если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, защиты здоровья населения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством».