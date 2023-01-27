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11 минут назад

Путин подписал соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз

Алиса Селезнёва

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-белорусского соглашения о взаимном признании виз для въезда и пребывания на территории двух стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин подписал закон о взаимном признании виз с Белоруссией
Фото: ТАССТАСС

«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2023 года», - говорится в документе.

После вступления в силу соглашения тем, кто имеет право на безвизовый въезд в одну из стран, не придется получать визу для пересечения границы второй страны, напоминает ТАСС.

При этом и Россия, и Белоруссия имеют право отказать во въезде или сократить срок пребывания в стране любого иностранца, «если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, защиты здоровья населения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством».

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко добились согласования всех 28 программ в рамках Союзного государства. Были достигнуты договоренности о единой макроэкономической политике, интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства, новых кредитах для Белоруссии и обеспечении безопасности Союзного государства на внешнем периметре.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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