Владимир Путин подписал закон о взаимном признании виз с Белоруссией

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-белорусского соглашения о взаимном признании виз для въезда и пребывания на территории двух стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2023 года», - говорится в документе.
После вступления в силу соглашения тем, кто имеет право на безвизовый въезд в одну из стран, не придется получать визу для пересечения границы второй страны, напоминает ТАСС.
При этом и Россия, и Белоруссия имеют право отказать во въезде или сократить срок пребывания в стране любого иностранца, «если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, защиты здоровья населения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством».
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко добились согласования всех 28 программ в рамках Союзного государства. Были достигнуты договоренности о единой макроэкономической политике, интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства, новых кредитах для Белоруссии и обеспечении безопасности Союзного государства на внешнем периметре.