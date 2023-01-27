Лавров обвинил западные СМИ в извращенном освещении его визита в Африку

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные журналисты пытались «извращенно» и «искаженно» освещать его поездку в Африку. Об этом сообщает РИА Новости.

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В январе 2023 года российский министр посетил ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею.

На пресс-конференции в Эритрее Лавров заявил, что и в ЮАР, и в Анголе, и в Эсватини ему встречались журналисты, «откровенно представлявшие информационные интересы Запада».

«Были попытки освещать наши визиты извращенно, искаженно, воспроизводя ту картинку, которую пытаются рисовать американские и европейские медиа», - сказал глава МИД РФ.

Во время визита в Эсватини Лавров обсудил с властями королевства возможность выращивания в стране российских зерновых. Также стороны подписали соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов.