Лавров: Часы многополярности «тикают в правильном направлении»

«Так что вот эти часы многополярной истории тикают в правильном направлении», — считает министр иностранных дел РФ. Он добавил, что Соединенные Штаты все еще желают доминировать в мире, а Европейский союз и НАТО находятся полностью под их контролем. Все они пытаются обратить процесс формирования многополярного мира вспять. Лавров считает, что их усилия ни к чему не приведут.