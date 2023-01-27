Лавров: Часы многополярности «тикают в правильном направлении»

США и Европа пытаются предотвратить формирование многополярного мира, однако процесс уже запущен и обратить его вспять невозможно. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС.
Министр считает, что формирование многополярного мира — объективный и неостановимый процесс. По его словам, Индия, Китай стремительно развиваются, а Египет, Турция, Бразилия, прочие страны Латинской Америки и страны Персидского залива становятся влиятельными центрами. Лавров указал, что президент Анголы выступил с инициативой созвать саммит Африканского союза, чтобы определить место Африки в новом миропорядке. Он также напомнил об объединении БРИКС как воплощении глобальной многополярности.
«Так что вот эти часы многополярной истории тикают в правильном направлении», — считает министр иностранных дел РФ. Он добавил, что Соединенные Штаты все еще желают доминировать в мире, а Европейский союз и НАТО находятся полностью под их контролем. Все они пытаются обратить процесс формирования многополярного мира вспять. Лавров считает, что их усилия ни к чему не приведут.
«Максимум, на что они могут рассчитывать, — некоторое торможение объективного хода истории», — заключил он.