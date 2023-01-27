Москалькова заявила о договоренности по тяжелораненым с омбудсменом Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила о том, что с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом была достигнута договоренность по передаче списков тяжелораненых военнопленных.

Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/РИА Новости Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/РИА Новости

Она пишет, что до этого вместе с турецким коллегой Шерефом Малкочем они смогли решить ряд вопросов по взаимному возвращению домой удерживаемых гражданских лиц.

"Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации", - заявила Москалькова.