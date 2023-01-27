Москалькова заявила о договоренности по тяжелораненым с омбудсменом Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила о том, что с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом была достигнута договоренность по передаче списков тяжелораненых военнопленных.
Она пишет, что до этого вместе с турецким коллегой Шерефом Малкочем они смогли решить ряд вопросов по взаимному возвращению домой удерживаемых гражданских лиц.
"Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации", - заявила Москалькова.
Ранее уполномоченный по правам человека Россия Татьяна Москалькова призвала ООН и МККК потребовать от Украины отказаться от пыток. Она призвала международные организации незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.