В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
17 минут назад

Москалькова заявила о договоренности по тяжелораненым с омбудсменом Украины

Газета.Ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила о том, что с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом была достигнута договоренность по передаче списков тяжелораненых военнопленных.

Москалькова заявила о договоренности по тяжелораненым с омбудсменом Украины
Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/РИА НовостиПресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/РИА Новости

Она пишет, что до этого вместе с турецким коллегой Шерефом Малкочем они смогли решить ряд вопросов по взаимному возвращению домой удерживаемых гражданских лиц.

"Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации", - заявила Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека Россия Татьяна Москалькова призвала ООН и МККК потребовать от Украины отказаться от пыток. Она призвала международные организации незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.

Политика,Татьяна Москалькова,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители