В Госдуме анонсировали законопроект о четких правилах вручения повесток

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в партии готовят законопроект о четких правилах вручения повесток в военкоматы. Об этом сообщает РИА Новости.

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В эфире телеканала «Россия 24» депутат анонсировал документ, который «определит конкретные, четкие правила вручения повестки, конкретные, четкие правила частичной мобилизации». По его мнению, сейчас эти правила «немножко размыты», в связи с чем происходят «многочисленные нарушения».

«Сентябрьская частичная мобилизация выявила многие огрехи в работе военкоматов… Постараемся исправить и сделать это в рамках законопроекта», — заявил Слуцкий, подчеркнув, что в целом положительно относится к работе военкоматов.