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41 минуту назад

МИД Германии извинился за пост в Twitter о поездке Лаврова в Африку

Газета.Ru

Министерство иностранных дел Германии принесло извинения пресс-секретарю Африканского союза Эббе Калондо и другим пользователям Twitter, которые сочли твит ведомства о визите главы МИД России в ЮАР неуместным. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

МИД ФРГ извинился за пост в Twitter о поездке Лаврова в Африку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Twitter МИД Германии появилось сообщение о том, что российский дипломат прибыл в Африку не для того, чтобы смотреть на леопардов (в сообщении использовался стикер с изображением животного. — «Газета.Ru»), а для того, чтобы заявить, что партнеры Украины намерены «уничтожить все русское».

На это отреагировала Эбба Калондо, которая заявила, что высказывание МИД Германии расценивается как насмешка над континентом и местными жителями.

«Ваша точка зрения принята, приносим извинения. Мы ценим наших африканских партнеров», — ответили во внешнеполитическом ведомстве Германии, подчеркнув, что не хотели никого оскорбить своим твитом.

В ведомстве также уточнили, что под леопардами в сообщении изначально подразумевались танки Leopard немецкого производства, которые Берлин официально согласился передать Украине.

Ранее агентство РИА Новости сообщало, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Эритрею в рамках турне по странам Африки.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Коммерсант,
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