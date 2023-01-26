Путин выступил против предания забвению преступлений нацистов

Преступления нацистов не имеют срока давности, Россия против предания их забвению. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в преддверии международного дня памяти жертв Холокоста, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона сожалеет, что многие страны уклоняются от сотрудничества по выявлению преступлений нацистов. Он также отметил, что политика России направлена на то, чтобы подобные события в истории человечества больше не повторялись.

Ранее в январе Путин высказался о странах, проголосовавших в ООН против резолюции, осуждающей героизацию нацизма. Глава государства посчитал их действия не просто исторической и политической амнезией, но и попыткой держать фронт давления на Россию.