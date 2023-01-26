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14 минут назад

Путин выступил против предания забвению преступлений нацистов

Lenta.ruиещё 1

Преступления нацистов не имеют срока давности, Россия против предания их забвению. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в преддверии международного дня памяти жертв Холокоста, передает ТАСС.

Путин выступил против предания забвению преступлений нацистов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, российская сторона сожалеет, что многие страны уклоняются от сотрудничества по выявлению преступлений нацистов. Он также отметил, что политика России направлена на то, чтобы подобные события в истории человечества больше не повторялись.

Ранее в январе Путин высказался о странах, проголосовавших в ООН против резолюции, осуждающей героизацию нацизма. Глава государства посчитал их действия не просто исторической и политической амнезией, но и попыткой держать фронт давления на Россию.

Глава государства в октяре 2022-го предложил объявить 2025 год в Содружестве Независимых Государств (СНГ) Годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом

Политика,Владимир Путин,ООН,
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