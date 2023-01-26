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30 минут назад

МИД РФ: отправка миссии ЕС в Армению обострит противоречия в регионе

News.ru

Появление представителей мониторинговой миссии Европейского союза (ЕС) в Армении (EUMA) лишь привнесет в регион геополитическое противостояние, сообщили в Министерстве иностранных дел России. По мнению МИД, заявленный гражданский характер миссии «не должен вводить в заблуждение», так как она создается в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны.

МИД РФ: отправка миссии ЕС в Армению обострит противоречия в регионе
Фото: Аппарат Президента Республики АрменияАппарат Президента Республики Армения

Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, — отметили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве также высказали мнение, что попытки ЕС закрепиться в Армении и «потеснить посреднические усилия РФ» могут навредить интересам армян и азербайджанцев, связанным с возвращением к мирному развитию региона.

Ранее министры иностранных дел Евросоюза утвердили гражданскую миссию в Армении (EUMA) для урегулирования обстановки в приграничных районах страны. В задачи EUMA входит создание условий для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Мандат миссии рассчитан на два года.

Представители миссии будут патрулировать приграничные районы Армении и направлять доклады о текущей обстановке в Брюссель. Миссия должна поспособствовать усилению влияния ЕС в Закавказье. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян поприветствовал решение ЕС и сообщил, что армянские власти будут охотно сотрудничать с данной миссией и оказывать ей поддержку.

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что деятельность миссии Евросоюза в Армении не должна использоваться для подрыва процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая процесс делимитации границы. В ведомстве подчеркнули, что развертывание миссии должно быть обеспечено с учетом интересов Азербайджана и осуществляться таким образом, чтобы не подрывать взаимное доверие.

Политика,МИД России,НАТО,ЕС,
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