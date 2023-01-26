МИД РФ: отправка миссии ЕС в Армению обострит противоречия в регионе

Появление представителей мониторинговой миссии Европейского союза (ЕС) в Армении (EUMA) лишь привнесет в регион геополитическое противостояние, сообщили в Министерстве иностранных дел России. По мнению МИД, заявленный гражданский характер миссии «не должен вводить в заблуждение», так как она создается в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны.

Фото: Аппарат Президента Республики Армения Аппарат Президента Республики Армения

Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, — отметили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве также высказали мнение, что попытки ЕС закрепиться в Армении и «потеснить посреднические усилия РФ» могут навредить интересам армян и азербайджанцев, связанным с возвращением к мирному развитию региона.

Ранее министры иностранных дел Евросоюза утвердили гражданскую миссию в Армении (EUMA) для урегулирования обстановки в приграничных районах страны. В задачи EUMA входит создание условий для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Мандат миссии рассчитан на два года.

Представители миссии будут патрулировать приграничные районы Армении и направлять доклады о текущей обстановке в Брюссель. Миссия должна поспособствовать усилению влияния ЕС в Закавказье. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян поприветствовал решение ЕС и сообщил, что армянские власти будут охотно сотрудничать с данной миссией и оказывать ей поддержку.