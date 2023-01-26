Медведев: без оружия НАТО Украина не просуществует и дня

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что президент Украины Владимир Зеленский - он назвал его нелепой опереточной фигуркой в зеленой засаленной футболке - на 1000% зависит от оружия НАТО и денег Запада.

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Без них же ни Украина, ни киевский режим не просуществуют и дня, написал замглавы Совбеза в своем Telegram-канале.