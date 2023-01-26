Медведев: без оружия НАТО Украина не просуществует и дня

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что президент Украины Владимир Зеленский - он назвал его нелепой опереточной фигуркой в зеленой засаленной футболке - на 1000% зависит от оружия НАТО и денег Запада.
Без них же ни Украина, ни киевский режим не просуществуют и дня, написал замглавы Совбеза в своем Telegram-канале.
Медведев подчеркнул, что "внешне бессмысленные" заявления украинского лидера служат обоснованием для новой помощи со стороны Запада. А представители США и ЕС не только регулярно посещают Зеленского, но "и делают пациенту из палаты 404 денежные, оружейные и словесные инъекции, стимулирующие его бредовое состояние".