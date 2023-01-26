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11 минут назад

Патрушев заявил о походе Запада против России

Lenta.ru

Страны Запада ведут поход против России, используя Украину. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его слова приводит ТАСС.

Патрушев заявил о походе Запада против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В XXI веке, используя нацистский марионеточный киевский режим, коллективный Запад ведет поход против России», — заявил секретарь Совбеза.

Патрушев добавил, что страны Североатлантического альянса (НАТО) намерены затягивать конфликт на Украине и уже являются его участниками.

Аналогичного мнения придерживаются и в Кремле. По мнению пресс-секретаря президента России Владимира Путина, Дмитрия Пескова, западные страны «ведут прокси-войну, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях». В Госдуме также считают, что настрой государств Североатлантического альянса на ведение «прокси-войны руками Украины против России до последнего украинца» сохраняется.

Политика,Николай Патрушев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,Госдума,Совет безопасности РФ,
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