Патрушев добавил, что страны Североатлантического альянса (НАТО) намерены затягивать конфликт на Украине и уже являются его участниками.

Аналогичного мнения придерживаются и в Кремле. По мнению пресс-секретаря президента России Владимира Путина, Дмитрия Пескова, западные страны «ведут прокси-войну, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях». В Госдуме также считают, что настрой государств Североатлантического альянса на ведение «прокси-войны руками Украины против России до последнего украинца» сохраняется.