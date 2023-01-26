В Кремле ответили Зеленскому на заявление о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава Украины Владимир Зеленский готовил войну и давно перестал быть оппонентом для Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков напомнил, что в своей предвыборной кампании Зеленский обещал завершить конфликт в Донбассе, но ничего для этого не сделал.
«Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина», - заявил пресс-секретарь российского президента.
Ранее Зеленский дал интервью Sky News и журналистка канала спросила его, поможет ли встреча с Путиным разрешить конфликт.
Зеленский в ответ заявил, что ему это «неинтересно».
«Неинтересно встречаться, неинтересно говорить», - сказал он.