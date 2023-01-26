В Кремле ответили Зеленскому на заявление о встрече с Путиным

«Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина», - заявил пресс-секретарь российского президента.