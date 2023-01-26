Кремль видит, что вовлеченность США и стран коллективного Запада в конфликт на Украине растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг в беседе с журналистами.
"Из европейских столиц и из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или [Североатлантического] альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делают и альянс, и упомянутые мной столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет", - сказал Песков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что решение Вашингтона о поставках танков на Украину - это не борьба против России, а "борьба за свободу". Кроме того, Байден добавил, что при поставках танков якобы не идет речь об угрозе для России. В ответ на уточняющий вопрос, верят ли в Кремле в искренность этих слов, представитель Кремля отметил: "Ориентируйтесь на то, что я сказал выше".
Ранее сообщалось, что Германия и США решили предоставить Украине танки Leopard 2 и Abrams. По информации разных изданий, некоторые европейские государства также намерены присоединиться к этим поставкам.