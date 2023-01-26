В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
31 минуту назад

Песков заявил о росте вовлеченности США и стран коллективного Запада в конфликт на Украине

ТАССиещё 2

Кремль видит, что вовлеченность США и стран коллективного Запада в конфликт на Украине растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг в беседе с журналистами.

"Из европейских столиц и из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или [Североатлантического] альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делают и альянс, и упомянутые мной столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет", - сказал Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что решение Вашингтона о поставках танков на Украину - это не борьба против России, а "борьба за свободу". Кроме того, Байден добавил, что при поставках танков якобы не идет речь об угрозе для России. В ответ на уточняющий вопрос, верят ли в Кремле в искренность этих слов, представитель Кремля отметил: "Ориентируйтесь на то, что я сказал выше".

США приняли решение передать Украине 31 танк Abrams

Ранее сообщалось, что Германия и США решили предоставить Украине танки Leopard 2 и Abrams. По информации разных изданий, некоторые европейские государства также намерены присоединиться к этим поставкам.

Политика,Видео,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,
46
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители