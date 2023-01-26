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42 минуты назад

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин назвал введенные против него санкции США и ЕС незаконными

Газета.Ru

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин, отвечая на вопрос журналистов о том, пытался ли он обходить санкции Европейского союза и США, введенные в отношении него самого и ЧВК, заявил, что считает такие меры незаконными. Слова бизнесмена приводит пресс-служба его компании "Конкорд".

Пригожин назвал введенные против него санкции США и ЕС незаконными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Они (санкции - прим.) были приняты без согласия госорганов РФ... поэтому я плевал, плюю и плевать буду на любые санкции", - заявил Пригожин.

Бизнесмен добавил, что при современном развитии информационных технологий, которые позволяют беспрепятственно осуществлять любые коммуникации, эти ограничения ни на что не влияют.

Бизнесмен призвал самим "англичанам" боятся своих санкций.

20 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США решили квалифицировать частную военную компанию "Вагнер" как "серьезную транснациональную преступную организацию" и намерены на следующей неделе ввести против нее новые санкции. В дальнейшем Пригожин написал письмо на адрес Кирби, в котором спросил, может ли представитель Белого дома ответить, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер".

Политика,Джон Кирби,Евгений Пригожин,ЕС,
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