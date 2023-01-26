Пригожин назвал введенные против него санкции США и ЕС незаконными

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин, отвечая на вопрос журналистов о том, пытался ли он обходить санкции Европейского союза и США, введенные в отношении него самого и ЧВК, заявил, что считает такие меры незаконными. Слова бизнесмена приводит пресс-служба его компании "Конкорд".

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"Они (санкции - прим.) были приняты без согласия госорганов РФ... поэтому я плевал, плюю и плевать буду на любые санкции", - заявил Пригожин.

Бизнесмен добавил, что при современном развитии информационных технологий, которые позволяют беспрепятственно осуществлять любые коммуникации, эти ограничения ни на что не влияют.

Бизнесмен призвал самим "англичанам" боятся своих санкций.