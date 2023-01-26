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48 минут назад

В России назвали условия расширения границ спецоперации

Lenta.ru

Чем больше помощь США и их союзников Украине, тем шире границы российской специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы и глава делегации РФ на международных переговорах в Вене Константин Гаврилов в эфире телеканала Россия-24.

«Чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становятся границы спецоперации», — сказал делегат, комментируя новость о новых поставках наступательных вооружений Киеву.

«Наша решимость доказана», — подчеркнул Гаврилов, добавив, что использование украинской армией танков западного производства не способно переломить ход СВО.

США приняли решение передать Украине 31 танк Abrams

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. По словам американского лидера, этот шаг порекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей».

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