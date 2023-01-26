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43 минуты назад

Политолог: скандал с Кораном подтвердил раскол в антироссийском блоке

News.ru

Скандал из-за сожжения Корана в Швеции на согласованной властями акции, по мнению политолога Константина Боброва, свидетельствует о расколе в антироссийском блоке, росте национализма в Европе и равнодушии Запада по отношению к особенностям и традициям других цивилизаций. Он уверен, что действия ультраправой партии «Жесткий курс» доказывают, что все западное общество не готово принимать представителей иных культур. Эксперт считает, что коллективный Запад клеймит варварами страны, которые пытаются «преумножить свое историческое и культурное наследие», а их правителей называет диктаторами, передает «ПолитЭксперт».

Политолог: скандал с Кораном подтвердил раскол в антироссийском блоке
Фото: ТАССТАСС

Внутренние социально-культурные конфликты в западных обществах, культурный раскол между государствами антироссийского западного блока и рост национализма — новые реалии, в которых предстоит жить европейскому избирателю, — заключил Бобров.

Политолог напомнил, что включение Турции в «коллективный Запад» основывалось не на желании европейцев принять турков в «лоно своей культуры», а политической целесообразностью. Дело в том, что Турция исторически противостояла России, поэтому относительно нее действовал принцип «враг моего врага — мой друг», подчеркнул эксперт.

Положение Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО ухудшилось из-за инцидента напротив посольства Турции в Стокгольме, когда шведский радикал Расмус Палудан 21 января провел акцию с сожжением Корана. Также был сожжен манекен Эрдогана. Палудан объяснил свой поступок тем, что хочел таким образом показать полную свободу слова и демократию. 23 января Эрдоган заявил, что Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО, объяснив свой отказ связью таких акций протеста с поддержкой РПК.

Политика,Расмус Палудан,НАТО,
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