Скандал из-за сожжения Корана в Швеции на согласованной властями акции, по мнению политолога Константина Боброва, свидетельствует о расколе в антироссийском блоке, росте национализма в Европе и равнодушии Запада по отношению к особенностям и традициям других цивилизаций. Он уверен, что действия ультраправой партии «Жесткий курс» доказывают, что все западное общество не готово принимать представителей иных культур. Эксперт считает, что коллективный Запад клеймит варварами страны, которые пытаются «преумножить свое историческое и культурное наследие», а их правителей называет диктаторами, передает «ПолитЭксперт».

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Внутренние социально-культурные конфликты в западных обществах, культурный раскол между государствами антироссийского западного блока и рост национализма — новые реалии, в которых предстоит жить европейскому избирателю, — заключил Бобров.

Политолог напомнил, что включение Турции в «коллективный Запад» основывалось не на желании европейцев принять турков в «лоно своей культуры», а политической целесообразностью. Дело в том, что Турция исторически противостояла России, поэтому относительно нее действовал принцип «враг моего врага — мой друг», подчеркнул эксперт.