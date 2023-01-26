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28 минут назад

Медведчук заявил, что Зеленский пытался его уничтожить как оппозиционера

Daily Storm

Бывший украинский политик и оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытался уничтожить его как оппозиционера. Также он поблагодарил российское руководство за свое освобождение из плены.

Медведчук заявил, что Зеленский пытался его уничтожить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цель [Зеленского] уничтожение меня как оппозиционного политика и борьба со мной до конца», — рассказал он в интервью RT.

Медведчук отметил, что осенью прошлого года до последнего не надеялся, что обмен между Россией и Украиной состоится.

«Потому что, с одной стороны, я хотел верить и верил, что этот обмен произойдет. А с другой стороны, я до конца сомневался в том, что это может случиться», — поделился он.

В сентябре 2022 года Москва обменяла у Киева Медведчука и 49 представителей ВС РФ на 205 украинских военных.

11 января Зеленский в очередном видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале, заявил, что принял решение о лишении гражданства страны ряда политиков, в числе которых миллиардер Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук — бизнесмен и один из лидеров оппозиции на Украине, был главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ликвидирована в мае). Медведчук называл себя кумом российского президента Владимира Путина.

Украинский политик проходил подозреваемым по делу о госизмене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Под домашним арестом Медведчук находился с середины мая 2021 года.

27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о побеге Медведчука. Спецслужбы задержали политика 12 апреля, на фото в соцсетях он был одет в военную форму.

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