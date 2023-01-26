Медведчук заявил, что Зеленский пытался его уничтожить

Бывший украинский политик и оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытался уничтожить его как оппозиционера. Также он поблагодарил российское руководство за свое освобождение из плены.

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«Цель [Зеленского] уничтожение меня как оппозиционного политика и борьба со мной до конца», — рассказал он в интервью RT.

Медведчук отметил, что осенью прошлого года до последнего не надеялся, что обмен между Россией и Украиной состоится.

«Потому что, с одной стороны, я хотел верить и верил, что этот обмен произойдет. А с другой стороны, я до конца сомневался в том, что это может случиться», — поделился он.

В сентябре 2022 года Москва обменяла у Киева Медведчука и 49 представителей ВС РФ на 205 украинских военных.

11 января Зеленский в очередном видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале, заявил, что принял решение о лишении гражданства страны ряда политиков, в числе которых миллиардер Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук — бизнесмен и один из лидеров оппозиции на Украине, был главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ликвидирована в мае). Медведчук называл себя кумом российского президента Владимира Путина.

Украинский политик проходил подозреваемым по делу о госизмене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Под домашним арестом Медведчук находился с середины мая 2021 года.