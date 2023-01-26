Путин оценил стратегическое партнерство с Индией

Российский лидер Владимир Путин в поздравлении президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с Днем республики высоко оценил качественное стратегическое партнерство с Москвой .

В опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме Путина в адрес индийского правительства отмечается большое значение партнерства между двумя государствами. Путин подчеркнул, что Россия и Индия при совместных усилиях смогут обеспечить развитие международных отношений во всех сферах благодаря дружественному расположению между двумя народами.