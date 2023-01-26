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11 минут назад

Президент Владимир Путин поздравил власти Индии с днем республики

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Российский лидер Владимир Путин в поздравлении президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с Днем республики высоко оценил качественное стратегическое партнерство с Москвой.

Путин оценил стратегическое партнерство с Индией
Фото: 

В опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме Путина в адрес индийского правительства отмечается большое значение партнерства между двумя государствами. Путин подчеркнул, что Россия и Индия при совместных усилиях смогут обеспечить развитие международных отношений во всех сферах благодаря дружественному расположению между двумя народами.

Ранее Россия предложила Индии сотрудничать в области строительства крупнотоннажных судов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке.

Политика,Нарендра Моди,Владимир Путин,
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