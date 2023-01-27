В России запустят систему блокировки продажи просроченных продуктов

Правительство России с 1 февраля запустит систему, исключающую техническую возможность продажи просроченной продукции, а также табачной продукции, незаконно введенной в оборот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

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Из заявления следует, что основная задача эксперимента — наладить механизм обмена сведениями о цифровой маркировке продукции между торговыми точками.

В правительстве подчеркнули, что при успешной работе системы в скором времени покупка просроченной или незаконно продаваемой продукции будет блокироваться кассовыми аппаратами.