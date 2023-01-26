Украинский политик Виктор Медведчук рассказал, как проходил его обмен, который состоялся в ночь на 22 сентября. В интервью RT он признался, что узнал о нем примерно за сутки и до последнего сомневался в его реальности.
По его словам, 21 сентября его перевезли на самолете в Польшу, где он провел 12 или 14 часов.
«Но я отчетливо понял, что этот обмен состоится, когда из Польши меня перевезли самолетом в Анкару, и где я уже вышел, увидел российский самолет и понимал, что этот обмен по факту будет уже иметь место», — сказал политик.
Медведчук добавил, что перед обменом его сопровождали сотрудники украинских спецслужб, которые постоянно вели какие-то переговоры. Политик также выразил благодарность российским властям за то, что его вызволили из плена.
Напомним, что об освобождении Медведчука из украинского плена 22 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин. 23 сентября эту информацию подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.