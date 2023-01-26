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38 минут назад

Медведчук раскрыл подробности своего обмена

Никита Бородкин

Украинский политик Виктор Медведчук рассказал, как проходил его обмен, который состоялся в ночь на 22 сентября. В интервью RT он признался, что узнал о нем примерно за сутки и до последнего сомневался в его реальности.

По его словам, 21 сентября его перевезли на самолете в Польшу, где он провел 12 или 14 часов.

«Но я отчетливо понял, что этот обмен состоится, когда из Польши меня перевезли самолетом в Анкару, и где я уже вышел, увидел российский самолет и понимал, что этот обмен по факту будет уже иметь место», — сказал политик.

Медведчук добавил, что перед обменом его сопровождали сотрудники украинских спецслужб, которые постоянно вели какие-то переговоры. Политик также выразил благодарность российским властям за то, что его вызволили из плена.

Эрдоган: Медведчук отправился из Турции в Россию

Напомним, что об освобождении Медведчука из украинского плена 22 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин. 23 сентября эту информацию подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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