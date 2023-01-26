Медведчук рассказал, как проходил его обмен

Украинский политик Виктор Медведчук в интервью RT заявил, что до последнего сомневался в том, что Киев его обменяет.
Он рассказал, что перед обменом испытывал разнообразные эмоции.
«Потому что, с одной стороны, я хотел верить и верил, что этот обмен произойдёт. А с другой стороны, я до конца сомневался в том, что это может случиться. И, собственно говоря, когда я узнал накануне 21 сентября (если быть точным, 20 сентября 2022 года) о том, что этот обмен состоится, и 21-го меня перемещали сначала на самолёте в Польшу, где я находился в самолёте фактически 12 или 14 часов. И я видел, что шли переговоры», — заявил Медведчук.
По словам политика, перед обменом его сопровождали сотрудники украинских спецслужб, которые постоянно вели какие-то переговоры.
«И я понимал, что не всё так складывается, как минимум с их слов, чтобы говорить или быть уверенным в том, что этот обмен состоится. И эти сомнения были напрасными, как потом выяснилось. Но я отчётливо понял, что этот обмен состоится, когда из Польши меня перевезли самолётом в Анкару, где я уже вышел, увидел российский самолёт и понимал, что этот обмен по факту будет уже иметь место», — сказал Медведчук.
Он выразил благодарность руководству России за то, что обмен состоялся.
23 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что освобождённого из украинского плена Медведчука отправили в Россию.