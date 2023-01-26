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1 час назад

Украинский политик Медведчук заявил, что до последнего сомневался в возможности обмена

RT на русскомиещё 4

Украинский политик Виктор Медведчук в интервью RT заявил, что до последнего сомневался в том, что Киев его обменяет.

Медведчук рассказал, как проходил его обмен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что перед обменом испытывал разнообразные эмоции.

«Потому что, с одной стороны, я хотел верить и верил, что этот обмен произойдёт. А с другой стороны, я до конца сомневался в том, что это может случиться. И, собственно говоря, когда я узнал накануне 21 сентября (если быть точным, 20 сентября 2022 года) о том, что этот обмен состоится, и 21-го меня перемещали сначала на самолёте в Польшу, где я находился в самолёте фактически 12 или 14 часов. И я видел, что шли переговоры», — заявил Медведчук.

По словам политика, перед обменом его сопровождали сотрудники украинских спецслужб, которые постоянно вели какие-то переговоры.

«И я понимал, что не всё так складывается, как минимум с их слов, чтобы говорить или быть уверенным в том, что этот обмен состоится. И эти сомнения были напрасными, как потом выяснилось. Но я отчётливо понял, что этот обмен состоится, когда из Польши меня перевезли самолётом в Анкару, где я уже вышел, увидел российский самолёт и понимал, что этот обмен по факту будет уже иметь место», — сказал Медведчук.

Он выразил благодарность руководству России за то, что обмен состоялся.

Эрдоган: Медведчук отправился из Турции в Россию

23 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что освобождённого из украинского плена Медведчука отправили в Россию.

Политика,СВО,Реджеп Эрдоган,Виктор Медведчук,
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