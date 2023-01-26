Медведчук рассказал, как проходил его обмен

«Потому что, с одной стороны, я хотел верить и верил, что этот обмен произойдёт. А с другой стороны, я до конца сомневался в том, что это может случиться. И, собственно говоря, когда я узнал накануне 21 сентября (если быть точным, 20 сентября 2022 года) о том, что этот обмен состоится, и 21-го меня перемещали сначала на самолёте в Польшу, где я находился в самолёте фактически 12 или 14 часов. И я видел, что шли переговоры», — заявил Медведчук.