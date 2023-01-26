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28 минут назад

Захарова предупредила Запад о тщетности попыток переписать историю

Lenta.ruиещё 1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Запад о тщетности попыток переписать историю на новый лад и стереть память о советских солдатах. Об этом она написала в своем Telegram.

Захарова предупредила Запад о тщетности попыток переписать историю
Фото: ТАССТАСС

Как напомнила Захарова, каждый год 27 января в музее «Аушвиц-Биркенау» проходит памятное мероприятие, посвященное освобождению узников Красной армией, на котором в прошлом всегда выступал российский посол в Польше. Однако в 2022 году российским дипломатам не предоставили слова, а в мае закрыли экспозицию, подготовленную Центральным Музеем Великой Отечественной войны.

«Как бы ни ухищрялись наши европейские «непартнеры» в попытках переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть», — заявила Захарова.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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