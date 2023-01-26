Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Запад о тщетности попыток переписать историю на новый лад и стереть память о советских солдатах. Об этом она написала в своем Telegram .

Как напомнила Захарова, каждый год 27 января в музее «Аушвиц-Биркенау» проходит памятное мероприятие, посвященное освобождению узников Красной армией, на котором в прошлом всегда выступал российский посол в Польше. Однако в 2022 году российским дипломатам не предоставили слова, а в мае закрыли экспозицию, подготовленную Центральным Музеем Великой Отечественной войны.