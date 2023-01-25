Захарова высмеяла решение ЮНЕСКО по историческому центру Одессы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила главу ЮНЕСКО Одри Азуле в невежестве на фоне решение организации по Одессе. В своем Telegram-канале она отметила, что историческому центру города дали статус всемирного наследия под предлогом его защиты.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

«ЮНЕСКО присвоило историческому центру Одессы статус Всемирного наследия, находящегося под угрозой. Глава организации Одри Азуле заявила: «В то время, пока продолжается война, этот шаг отражает нашу коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений». Невероятно. Безграмотность западников просто поражает: исторические памятники в Одессе сносят киевские власти, объявившие всему культурному наследию своей страны тотальную войну», — написала Захарова.

Как указала представитель МИД России, глава ЮНЕСКО могла бы знать о действиях украинских властей в городе. Она также добавила, что ликвидация безграмотности является одной из задач организации.

«Госпожа Азуле могла бы хоть это знать. Какое-то чудовищное невежество проявляет руководитель международной организации, в реферат которой входит в том числе ликвидация безграмотности», — подчеркнула Захарова.