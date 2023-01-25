Захарова высмеяла решение ЮНЕСКО по историческому центру Одессы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила главу ЮНЕСКО Одри Азуле в невежестве на фоне решение организации по Одессе. В своем Telegram-канале она отметила, что историческому центру города дали статус всемирного наследия под предлогом его защиты.
«ЮНЕСКО присвоило историческому центру Одессы статус Всемирного наследия, находящегося под угрозой. Глава организации Одри Азуле заявила: «В то время, пока продолжается война, этот шаг отражает нашу коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений». Невероятно. Безграмотность западников просто поражает: исторические памятники в Одессе сносят киевские власти, объявившие всему культурному наследию своей страны тотальную войну», — написала Захарова.
Как указала представитель МИД России, глава ЮНЕСКО могла бы знать о действиях украинских властей в городе. Она также добавила, что ликвидация безграмотности является одной из задач организации.
«Госпожа Азуле могла бы хоть это знать. Какое-то чудовищное невежество проявляет руководитель международной организации, в реферат которой входит в том числе ликвидация безграмотности», — подчеркнула Захарова.
Ранее в постоянном представительстве РФ при ЮНЕСКО заявили, что Украина скрывала от организации данные о сносе памятников в историческом центре Одессы перед его включением в список всемирного наследия.