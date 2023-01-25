В Совфеде назвали возможный ответ России на конфискацию зарубежных активов

Ответ России на конфискацию ее зарубежных активов может быть зеркальным. Такое мнение в разговоре с «РБК» высказал глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда РФ Андрей Клишас .

По его словам, возможен любой ответ, в том числе и конфискация собственности иностранных государств. При этом Клишас уверен, что до конфискации собственности физлиц не дойдет, так как это запрещает Конституция РФ. Исключение составляют люди, совершившие уголовное преступление и владеющие имуществом, которое не подпадает под требования, прописанные в Уголовном кодексе. В случае частных компаний есть «требование, связанное с национализацией», отметил Клишас.