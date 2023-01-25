Медведев предложил заменить создателей сериалов из-за критики СВО

Зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на расширенном заседании комиссии генсовета партии заявил, что его удивляет, почему авторов российских сериалов, критикующих спецоперацию на Украине, не могут заменить на других. Об этом пишет РИА «Новости».

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Медведев подчеркнул, что в России сериалы стабильно снимают по одним и тем же произведениям. Кроме того, уточнил политик, нередко авторы сериалов (шоураннеры) делают римейки купленных за границей продуктов.

По его словам, многие из них «клянут последними словами специальную военную операцию», но за снятые в России сериалы планируют получать деньги.

Медведев удивился тому, что соответствующие организации не могут найти в рамках выделенного бюджета авторов, которые напишут качественные сценарии.

Выделение средств таким создателям сериалов является сознательным желанием «подкормить кого-то», предположил политик.