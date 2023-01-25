В Белгородской области и Крыму прокомментировали появление Зеленского на ТВ

Появление обращения президента Украины Владимира Зеленского на российских каналах в Белгородской области связано с несанкционированной заменой сигнала. Об этом рассказали РБК власти региона.

«Сегодня, 25 января, произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса», — объяснили в пресс-службе правительства Белгородской области.

Власти добавили, что вещание российских каналов в регионе уже было восстановлено. Причины случившегося в настоящий момент выясняются.

Обращение Зеленского также показали жителям Крыма. Эту информацию подтвердил министр внутренней политики, информации и связи республики Владимир Трегуб в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, по факту произошедшего спецслужбы проведут проверку.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале заявил, ответственными за взлом являются украинские хакеры.

«Американцы еще в начале спецоперации дали украинским спецслужбам доступ ко всем программным кодам самых распространенных вещалок, через которые вещают в интернете телеканалы», — написал он и добавил, что большинство последствий взлома было устранено.