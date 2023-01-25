Медведев предложил заменять авторов сериалов, критикующих спецоперацию

«Очень часто это либо продукт, купленный за границей (делается ремейк на его основе), или почему-то уже неоднократно снятые у нас произведения, но из них снова и снова делают сериалы. Я уж не говорю о том, что их авторы клянут последними словами специальную военную операцию, но по всей вероятности, за этот сериал будут получать деньги», — указал он.