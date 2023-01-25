Медведев предложил заменять авторов сериалов, критикующих спецоперацию

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил заменять другими авторами российских шоураннеров, критикующих специальную военную операцию России на Украине. Медведева, выступившего на расширенном заседании комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, цитирует РИА Новости.
Он обратил внимание на то, что сериалы в России снимают «по одним и тем же произведениям».
«Очень часто это либо продукт, купленный за границей (делается ремейк на его основе), или почему-то уже неоднократно снятые у нас произведения, но из них снова и снова делают сериалы. Я уж не говорю о том, что их авторы клянут последними словами специальную военную операцию, но по всей вероятности, за этот сериал будут получать деньги», — указал он.
Медведев усомнился, что нельзя найти авторов, которые напишут не худший сценарий.
«Ну или это сознательное желание подкормить кого-то», — предположил он.
Кроме того, продолжил он, нужно снимать патриотический современный контент для популяризации традиционных ценностей.
«Патриотический контент не должен быть скучным, мы это с вами понимаем, он должен быть интересным. Только в этом случае дети, юноши, молодое поколение будут интересоваться этим», — заключил он.