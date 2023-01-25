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11 минут назад

Путин рассказал, как рубил лес

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин рассказал, что в студенческие годы работал в тайге на севере, где рубил лес и строил дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин рассказал, как рубил лес
Фото: ТАССТАСС

«Студенческие отряды сами по себе в свое время, где-то в 60-х годах они родились как движение. Ваш покорный слуга тоже принимал в этом участие когда-то, ездили в различные регионы, в основном, на север, в Коми, работали и рубили лес для линии высоковольтных электропередач прямо в тайге, дома строили», – рассказал Путин на встрече со студентами в кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

Путин признался в работе таксистом в 1990-е

Он также добавил, что работа была тяжёлая, но полезная.

Ранее Путин рассказал о своей первой учительнице.

Политика,Владимир Путин,
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