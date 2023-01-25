Путин рассказал, как рубил лес

«Студенческие отряды сами по себе в свое время, где-то в 60-х годах они родились как движение. Ваш покорный слуга тоже принимал в этом участие когда-то, ездили в различные регионы, в основном, на север, в Коми, работали и рубили лес для линии высоковольтных электропередач прямо в тайге, дома строили», – рассказал Путин на встрече со студентами в кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».