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10 минут назад

Россия заявила о готовности к жесткому ответу на поставки оружия Украине

Lenta.ruиещё 1

Москва готова к жесткому ответу на поставки оружия Украине от стран Североатлантического альянса. Об этом заявил депутат Госдумы и глава делегации РФ на международных переговорах в Вене Константин Гаврилов, пишет РИА Новости.

В России заявили о готовности к жесткому ответу на поставки оружия Украине
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Россия незамедлительно отреагирует, если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь страны по мирным городам и попыток захвата конституционно закрепленных территорий.

«Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», — заключил российский делегат на заседании стран-членов ОБСЕОБСЕ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Ранее начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека заявил, что в случае военного конфликта НАТО с Россией армиям стран Евросоюза понадобится провести «частичную мобилизацию людей и техники».

Политика,Константин Гаврилов,Генштаб,НАТО,Госдума,ЕС,ОБСЕ,
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