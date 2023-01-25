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38 минут назад

«Своих расстреливают в спину»: Путин о заградотрядах ВСУ

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в украинской армии создают заградительные отряды, которые расстреливают своих же сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС.

Путин заявил, что украинские заградотряды расстреливают своих же в спину
Фото: ТАССТАСС

О заградотрядах президент рассказал на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню.

«К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете!» - подчеркнул Путин.

Ранее командир российской группы «Викинг» рассказал РИА Новости, что ВСУ создают заградительные отряды, чтобы помешать своим солдатам бежать и сдаваться в плен.

«Они понимают, что у них «спина прикрыта» их же заградотрядами... Опять же, где нацбатальоны, да, они стреляют в спину своим», - заявил он.

Собеседник агентства отмечал, что из-за этого украинские военные «вгрызаются в каждый метр».

Политика,Владимир Путин,
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