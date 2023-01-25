Путин заявил, что украинские заградотряды расстреливают своих же в спину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в украинской армии создают заградительные отряды, которые расстреливают своих же сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС.
О заградотрядах президент рассказал на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню.
«К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете!» - подчеркнул Путин.
Ранее командир российской группы «Викинг» рассказал РИА Новости, что ВСУ создают заградительные отряды, чтобы помешать своим солдатам бежать и сдаваться в плен.
«Они понимают, что у них «спина прикрыта» их же заградотрядами... Опять же, где нацбатальоны, да, они стреляют в спину своим», - заявил он.
Собеседник агентства отмечал, что из-за этого украинские военные «вгрызаются в каждый метр».