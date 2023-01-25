Медведев: все, кто видит в России родину, должны получать от страны поддержку

Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна должна поддерживать всех тех, кто видит в ней свою родину. Его слова приводит ТАСС. "Все, кто видит в России родину, должны получать в нашей стране поддержку", — сказал Медведев на расширенном заседании комиссии генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи. До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что политические силы, которые пытаются проводить "антигосударственную политику", должны быть "устранены" из политического ландшафта. Замруководителя рабочей группы, глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова ранее заявила, что рабочая группа по вопросам специальной военной операции предлагает распространить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников частных военных компаний. По ее словам, в регионах было принято порядка 50 различных мер поддержки, при этом не все участники спецоперации являются мобилизованными.