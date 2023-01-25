Шольц заявил о приверженности недопущению эскалации с Россией

ФРГ будет придерживаться принципа недопущения эскалации между Россией и НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости.

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25 января Германия одобрила поставки танков Leopard Украине. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.