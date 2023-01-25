Шольц заявил о приверженности недопущению эскалации с Россией

ФРГ будет придерживаться принципа недопущения эскалации между Россией и НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости.
25 января Германия одобрила поставки танков Leopard Украине. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.
Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал это решение крайне опасным. По его словам, этот шаг Берлина переводит конфликт на новый уровень противостояния.