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23 минуты назад

Шольц заявил о приверженности недопущению эскалации с Россией

Lenta.ru

ФРГ будет придерживаться принципа недопущения эскалации между Россией и НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости.

Шольц заявил о приверженности недопущению эскалации с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25 января Германия одобрила поставки танков Leopard Украине. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал это решение крайне опасным. По его словам, этот шаг Берлина переводит конфликт на новый уровень противостояния.

Политика,Олаф Шольц,Сергей Нечаев,НАТО,
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