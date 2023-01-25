Посол РФ в ФРГ назвал решение Берлина по танкам крайне опасным

Решение Берлина поставить танки Leopard 2 Украине «крайне опасно» и переводит конфликт на новый уровень противостояния. Об этом говорится в заявлении посла России в Германии Сергея Нечаева, опубликованном на официальном сайте дипломатической миссии.

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Власти Германии изначально заявляли, что отправят свои Leopard 2 Украине только в том случае, если решение о поставках танков также примут США. Однако 25 января Берлин согласовал поставку наиболее современной модификации Leopard - 2A6 - из запасов Бундесвера. Также Германия разрешила странам-партнерам, у которых есть Leopard 2, передать их Киеву.

По словам посла России, это «крайне опасное решение переводит конфликт на новый уровень противостояния».

«В очередной раз убеждаемся, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями», - заявил Сергей Нечаев.

Дипломат напомнил, что решение о поставках танков Берлин принял в дни 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

«Выбор Берлина означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны, предание забвению непростого пути послевоенного примирения русских и немцев», - подчеркивается в заявлении посла.